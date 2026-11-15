Revolución y literatura

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Ciento dieciseis años del inicio de la Revolución Mexicana. Lunes de asueto. Día de comprar el sombrero ancho y ponerse bigotes espesos y trenzas, cananas de cartón y ver el desfile cívico militar.

Revolución es una vuelta, un cambio radical en la forma de gobierno, de ser en seociedad. ¿La mexicana lo fue? No hay que olvidar que don Porfirio trajo su "paz" tras levantarse contra Benito Juárez. De Ricardo Flores Magón a Francisco I. Madero, pasando por Francisco Villa o Emiliano Zapata, fueron muchos los caudillos con diferentes motivaciones, peleando unos contra otros, glorificados hoy todos juntos como si no se hubieran asesinado y peleado el poder. ¿Deberíamos decir revoluciones, movimiento armado, guerra civil?

Balaceras, secuestros, desapariciones, traiciones, caciques, poder tras el trono, fuego amigo, herederos oficiales, diputados broncos y mensajes patrioteros de unidad... No, ya no hablamos de la Revolución (¿o sí?) sino de la actualidad, de hechos cotidianos, minimizados por las versiones oficiales pero fáciles de constatar en las redes sociales, donde las mentadas abundan y no cualquiera sale bien librado. Y las voces que se levantan siguen minimizadas, subestimadas, como en los tiempos de El hijo del Ahuizote. Persiste la máxima aquella de "vivir fuera del presupuesto es vivir en el error".

La guerra cambia de nombre, como los partidos políticos (hay al menos dos que llevan la idea de Revolución en sus nombres). Se adaptan los términos pero aún arrastramos formas de ver, de sentir. El "hubiera" no existe, pero nos permite pensar y hasta sobrepensar alternativas. Total, los "multiversos" están de moda, con todo y sus varias líneas temporales. ¿Qué hubiera pasado si Madero tuviera miles de seguidores en X? ¿Don Porfirio lo llenaría de bots? ¿Victoriano Huerta tendría su podcast? Las posibilidades son muchas.

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Fue la narrativa (novelas, cuentos, cartas, crónicas y testimonios) de la Revolución Mexicana la que dio cuenta de cómo se dieron las luchas y cómo se transformó este nuevo régimen en partido, en gobierno. Entre estos narradores de la Revolución están Mariano Azuela (Los de abajo), Martín Luis Guzmán (La sombra del Caudillo), José Vasconcelos (Ulises criollo), José Rubén Romero (Desbandada), Francisco L. Urquizo (Tropa vieja), José Mancisidor (La asonada), Nellie Campobello (Cartucho), Gregorio López y Fuentes (Campamento), Rafael F. Muñoz (Se llevaron el cañón para Bachimba), Mauricio Magdaleno (El resplandor), Miguel N. Lira, Francisco Rojas González (La negra Angustias) y los potosinos Agustín Vera (La revancha), Jesús Goytortúa (Lluvia roja) y Jorge Ferretis (El sur quema).

Es el rioverdense Jorge Ferretis quien escribió lo siguiente, en la introducción a su novela Cuando engorda el Quijote:

«1910. Esta era una revolución. Esta era una revolución fermentada con analfabetos, creada por merolicos y usufructuada por ladrones. Digamos también, para más desprestigiarla, que fue encendida por una especie de duendecito calvo, un hombrecillo que nada grande podría producir, puesto que su chaparrez era tanta. Lógica, lógica. Agreguemos que levantó una fauna de asesinos y que encumbró a muchos lambrosianos. A las personas ´honorables´ que sobrevivieron, las volvió dispépticas».

Liliana Pedroza en su libro Historia secreta del cuento mexicano, 1910-2017:

«A principios de la década de los 30, Nellie Campobello (1900) con su libro Cartucho y luego con Las manos de mamá irrumpió con una mirada novedosa para narrar, desde la perspectiva de un personaje infantil, la vida cotidiana en el contexto de los movimientos armados del norte de México durante la Revolución. Cuarto de hora de Enriqueta Parodi (1897) cuenta también historias de esta época: sobre la repartición de tierras, la lucha de grupos indígenas en Sonora y la participación activa de las mujeres en la contienda. En la década de los 50, Carmen Báez (1909) con La robapájaros, retomará los temas de la Revolución y el problema agrario donde los personajes principales son niños o campesinos».

También Ferretis, en boca de Jaime, uno de los personajes de El sur quema: «Yo no quiero ser un elemento de censura llorona, negativa. La revolución ha intentado, sincera, mejorar a estas gentes, y hasta lo ha logrado en algunas partes. A nosotros toca reanimar su intento, para que su generosidad no se pudra en los vientres de funcionarios que se apoltronan».

En fin, ¡viva México, ca... ramba!

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