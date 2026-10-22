Tradición de traiciones

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"Es preferible sufrir una traición

que estar desconfiando siempre".

A. Schopenhauer.

Publio Cornelio Escipión "El Africano", inicia sus memorias con el famoso enunciado: -He sido el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado-.

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En México la traición es un deporte nacional, no esta en el ADN la lealtad, todo lo contrario, la traición se asoma con aparente frialdad y muy sutil, nadie la ve venir, solo se siente el porrazo y la ruptura de ese pacto implícito o explícito de confianza y amistad que se supone mantenían las relaciones.

Nos la legaron o la heredamos, el adjetivo es lo de menos, desde la alianza entre los señores tlaxcaltecas con Hernán Cortez, y de ahí surgió la idea de traición a los "mexicas". Luego se la indilgaron a la Malinche; posteriormente, Antonio López de Santana con la venta del territorio mexicano; Victoriano Huerta contra Madero, más un largo etcétera.

Los políticos se cuecen aparte, son los más expertos en traicionar, son de nivel posgrado: "Traición a la mexicana sin dolor". Y se igualan con los integrantes de los cárteles, que similar, un día sí y otro también, traicionan y se ponen el dedo con singular alegría.

"El mexicano no confía, por eso traiciona", dicen por ahí; Octavio Paz nos lo exponía claramente: -Nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se "abre", abdica. Y teme que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha; no nos ahogamos en la fuente que nos refleja, como Narciso, sino que la cegamos. Nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes —temor general a todos los hombres— sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía, se enajena; "me he vendido con Fulano", decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos "rajado", alguien ha penetrado en el castillo fuerte-.

TAPANCO: "Caldo de traiciones" sopa del día, paradójicamente, el gobierno federal acusa a un exfiscal de una entidad federativa de Traición a la Patria. Penalmente hablando, el nexo causal entre la conducta, el tipo penal y el resultado, simplemente no se ve por ningún lado. Cooperación internacional no es atentar contra la soberanía y la integridad de la nación y menos que el tipo penal enuncia: "actuar con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero", el exfiscal que ni si quiera realizó la acción material ni persiguió una finalidad o un propósito, la conducta es totalmente atípica. Pero, no se va a quedar en la prisión de máxima seguridad por el delito de Traición a la Patria, lo van a dejar por Delincuencia Organizada. Ya verán.

El silencio también es traición, diría Julio Cortázar.

X @franciscosoni