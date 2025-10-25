Todavía travieso y memorioso, el viejillo soñaba despierto mientras esperaba que lo llamaran en la larga cola para entrar a consulta. Las filas le mostraban enfermos aún más maltratados que él. Al menos eso pensó.

Y le vino a la mente que nunca imaginó vivir tanto para ver el desastre que enfrentan hoy no sólo los viejos sino los jóvenes con aspiraciones. Aquellos años no fueron perfectos, claro, pero sí desafiantes y fructíferos.

En fin, las sillas ahí no alcanzaban para tantos… y varios pacientes se las peleaban. Él se agandalló la suya, para no soltarla.

Adormilado, sopesó lo que recién le dijo una amiga: “es triste que los jóvenes ya no podrán tener las oportunidades que tuvimos nosotros”. Además de la debacle de oportunidades, mientras en China les enseñan a los niños muchas horas de IA, acá los extravían con ideologías obsoletas que acaso dan pretextos a anticomunistas trasnochados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con su obligado refresco, se sumergió en una aconsejable resiliencia frente al pésimo sistema de salud. Nada qué hacer en este caso.

Desde adolescente soñaba que, si bien para algunos la ignorancia es una bendición, para otros algo de conocimiento no es peligroso. Ahora lo confirma.

Tras casi dos horas escuchó su nombre y volvió a una realidad que, al menos, le acercaba la posibilidad de un viaje de regreso a casa.

* QUE LOS DESASTRES NATURALES no son causados por gobiernos o personas es algo evidente, pero sí suelen ser responsables de que se acrecienten los efectos negativos de sismos o inundaciones. Esto se refiere a temas previos y posteriores a esos eventos.

Aparte de las fallas en las alertas a la población, se permiten construcciones cerca de los cauces de ríos y en zonas inestables o demasiado bajas, a la vez que se hacen con serias deficiencias… ya sea por negligencia o corrupción; también caen aquí las estupideces de desechar el Fonden y un buen sistema de protección civil. Por otro lado, las autoridades tienden a reacciones como paralizarse ante los desastres, robarse los apoyos y desviarlos con fines electoreros, o lucrar con las tragedias y cometer graves errores en una atención que debe ser eficaz y oportuna.

* ACCIÓN NACIONAL ES UN partido político muy importante en la historia de México y resulta de interés lo que pueda hacer hacia el futuro. Nunca milité ahí ni he votado por ninguno de sus candidatos, pero he observado su larga brega de décadas e igual he tenido amigos admirables que han sido panistas.

Sin duda, le hace falta una revisión y ciertos cambios por su desgaste de años y el empuje de un populismo demagógico y codicioso. Sin embargo, su nuevo lema parece anunciar un conservadurismo más radical y un alejamiento de posiciones liberales y pragmáticas. Aunque yo no coincida, la decisión es de ellos y quizá no tengan muchas opciones para superar elecciones y mantener su clientela ante un crecimiento de la ultraderecha. Habrá que ver.

* ES CLAUDIA SHEINBAUM TONTA o malvada, viene a ser una pregunta relevante y ella simula todo lo contrario. Puede ser ambas cosas: ni tan lista ni tan bondadosa. Pero igual cualquier condición se le agrava al tener que concentrarse en defender a un expresidente tan ineficaz y perjudicial para México.

Es menos inculta que él, pero se ve peor al dar la vida por el impune legado que le dejó. ¿O qué opinas tú, amable lector, lectora?

* ENTRE LAS MENTIRAS QUE el gobierno repite mil veces, resalta la de que “salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanos”. No sólo se trata de una engañosa suposición a partir de estadísticas, sino que la pobreza nunca se podrá reducir realmente sin crecimiento económico ni aumentos en la productividad. Si acaso, se observa un impacto inicial de repartir dinero y aumentar salarios.

Pero eso no se va a mantener y luego tiende a estropear la perspectiva de una reducción real y sostenida del número de pobres, sin una mejora a mediano plazo del nivel general de vida frente a la inflación.

* DANTE NOS DECÍA QUE el más oscuro rincón del infierno está reservado para quienes fueron neutrales en tiempos de crisis moral. Esto nos lo recuerda el Jefe Diego al advertirnos que, ante la destructiva ineptitud y la criminal corrupción de la 4T, “nuestros hijos y las nuevas generaciones juzgarán más severamente a los cobardes que nada hicieron por salvar a México”.

También viene al caso aquí lo expresado por Albert Einstein: El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que sólo se quedan mirando.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral