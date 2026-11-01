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The Park avanza con nuevas propuestas residenciales y corporativas en San Luis Potosí

La entrega de las primeras torres en The Park está prevista para diciembre de 2026.

Por Redacción

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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The Park avanza con nuevas propuestas residenciales y corporativas en San Luis Potosí
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      Con una propuesta que integra espacios para vivir, trabajar, hacer negocios y convivir, The Park avanza en el desarrollo de su complejo de usos mixtos en el sur-poniente de San Luis Potosí.

      Proyecto y avance de The Park en San Luis Potosí

      El proyecto, impulsado por Inmobilia, contempla una inversión aproximada de 74.8 millones de dólares y la generación de más de 610 empleos directos.

      El desarrollo, ubicado sobre el boulevard Antonio Rocha Cordero, reúne en un mismo entorno una zona comercial, espacios corporativos y proyectos residenciales, bajo un concepto que busca integrar distintas actividades de la vida cotidiana.

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      Uno de sus espacios ya en funcionamiento es The Park Lifestyle Center, que recibe diariamente a visitantes, familias y empresas. A este se sumará The Park Offices, una torre corporativa de 10 niveles y 159 oficinas que reporta un avance de construcción del 90 por ciento. De acuerdo con la desarrolladora, más de 100 empresarios han adquirido espacios en el inmueble.

      Detalles del área residencial y cronología de entregas

      En el área residencial, Livewell, la primera torre de departamentos, registra un avance del 85 por ciento. Tanto este edificio como la torre corporativa tienen prevista su entrega para diciembre de 2026. Mientras tanto, la construcción de Oak, el segundo proyecto residencial, ya está en marcha.

      Durante una presentación a medios, Oscar Alarcón Díaz de León, director de proyecto de Inmobilia, explicó que el concepto responde a una tendencia de desarrollo urbano que busca acercar vivienda, oficinas, comercio y espacios de convivencia, en lugar de mantenerlos separados en distintos puntos de la ciudad.

      Con más de tres décadas de trayectoria en el sector inmobiliario, Inmobilia cuenta con proyectos en México, Belice y España. Para The Park, la empresa también reportó el respaldo financiero de Banorte y BanBajío, así como una estructura fiduciaria con Banco Actinver.

      La entrega de las primeras torres está prevista para el cierre de este año, con lo que el complejo continuará incorporando espacios a una zona de la capital potosina que concentra nuevos desarrollos residenciales y comerciales.

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