Estado

Padres bloquean la Secundaria 47 en Ciudad Valles

Reclaman la posible destitución del director; otros tutores cuestionan la suspensión de clases

Por Huasteca Hoy

Diciembre 03, 2025 07:32 a.m.
En Ciudad Valles, padres de familia de la Secundaria Técnica 47 bloquearon esta mañana el acceso principal del plantel para protestar contra la presunta destitución del director, Pedro Castillo Reyes.

De acuerdo con los inconformes, un conflicto interno entre docentes habría motivado a autoridades educativas a considerar su relevo. Como respuesta, los padres se apostaron en la entrada de la escuela, ubicada sobre la carretera al Ingenio, e impidieron el acceso a personal académico y estudiantes.

No obstante, otro grupo de paterfamilias —que desconocía el trasfondo del conflicto— cuestionó el cierre, señalando que la suspensión de actividades afecta directamente a los alumnos en pleno día de clases.

Padres bloquean la Secundaria 47 en Ciudad Valles
