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Seguridad

Dan 50 años de prisión a una pareja por secuestro en Cárdenas

En hechos suscitados en 2024, los acusados mantuvieron cautivas a dos personas y exigieron rescate

Por Redacción

Octubre 20, 2026 04:31 p.m.
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Dan 50 años de prisión a una pareja por secuestro en Cárdenas
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo 50 años de prisión ordinaria en contra de dos sentenciados por el delito de secuestro agravado, tras hechos suscitados en la Zona Media.

      Ángel "N" y Martha "N" fueron acusados de privar ilegalmente de la libertad a dos personas que se encontraban trabajando en una obra de construcción en el municipio de Cárdenas, a quienes mantuvieron en cautiverio mientras realizaban llamadas a sus familiares para solicitarles una cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño.

      Los hechos suscitados en enero de 2024 y en los que ambos agraviados fueron puestos a salvo, se investigaron por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que obtuvo la detención en flagrancia de los imputados en el municipio de Ciudad Fernández y posteriormente implementó las acciones penales respectivas.

      De este modo, el caso avanzó hasta un juicio oral, en el que, tras los alegatos vertidos por los agentes fiscales, se decretó el fallo condenatorio. En la audiencia de individualización de sanciones y penas, la autoridad judicial impuso 50 años de prisión a los sentenciados, además de los pagos correspondientes por concepto de reparación del daño y sanción pecuniaria.

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