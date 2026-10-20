Fuerte choque en carretera a Villa de Reyes; un herido
El accidente ocurrió cerca de la entrada a Jesús María; paramédicos realizaron el traslado
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una persona resultó lesionada al ser impactado su vehículo por un camión de transporte de personal en la carretera 37 a Villa de Reyes, a la altura de la comunidad Jesús María.
El accidente se suscitó después de las 14:00 horas de este martes, cuando el chofer de un camión de transporte de personal se incorporaba a la carretera 37 justo cuando pasaba un vehículo Seat de color rojo.
Tras la colisión, al sitio arribaron paramédicos del municipio de Villa de Reyes, quienes trasladaron a una persona a un hospital para su atención médica especializada.
Las autoridades viales tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tráiler sufre accidente fatal en carretera a Villa de Reyes
Las autoridades investigan un accidente de tráiler en Villa de Reyes que podría haber dejado una víctima mortal.
no te pierdas estas noticias
Fuerte choque en carretera a Villa de Reyes; un herido
Redacción
El accidente ocurrió cerca de la entrada a Jesús María; paramédicos realizaron el traslado
Dan 50 años de prisión a una pareja por secuestro en Cárdenas
Redacción
En hechos suscitados en 2024, los acusados mantuvieron cautivas a dos personas y exigieron rescate
Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro
Redacción
El operativo para el juego de la Liga MX inició a las 15:00 horas de este martes