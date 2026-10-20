Fuerte choque en carretera a Villa de Reyes; un herido

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Una persona resultó lesionada al ser impactado su vehículo por un camión de transporte de personal en la carretera 37 a Villa de Reyes, a la altura de la comunidad Jesús María.

El accidente se suscitó después de las 14:00 horas de este martes, cuando el chofer de un camión de transporte de personal se incorporaba a la carretera 37 justo cuando pasaba un vehículo Seat de color rojo.

Tras la colisión, al sitio arribaron paramédicos del municipio de Villa de Reyes, quienes trasladaron a una persona a un hospital para su atención médica especializada.

Las autoridades viales tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.

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