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Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro

El operativo para el juego de la Liga MX inició a las 15:00 horas de este martes

Por Redacción

Octubre 20, 2026 02:59 p.m.
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Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro
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      La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que desplegarán a más de 900 elementos para el operativo "Estadio Seguro", con motivo del juego de este martes entre el Atlético de San Luis y el club Querétaro.

      El operativo de seguridad con motivo del llamado "clásico de la 57" iniciará a las 15:00 horas de este martes 20 de octubre. El juego de la Liga MX está programado para las 19:00 horas. 

      Se convocó a los aficionados a colaborar con las labores de la corporación y contribuir a la prevención "para que los eventos deportivos se desarrollen en un ambiente de orden y convivencia, priorizando la integridad de las familias".

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