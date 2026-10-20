Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro

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La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que desplegarán a más de 900 elementos para el operativo "Estadio Seguro", con motivo del juego de este martes entre el Atlético de San Luis y el club Querétaro.

El operativo de seguridad con motivo del llamado "clásico de la 57" iniciará a las 15:00 horas de este martes 20 de octubre. El juego de la Liga MX está programado para las 19:00 horas.

Se convocó a los aficionados a colaborar con las labores de la corporación y contribuir a la prevención "para que los eventos deportivos se desarrollen en un ambiente de orden y convivencia, priorizando la integridad de las familias".

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