A balazos, asesinan a motociclista cerca de Peñasco
El incidente fue reportado cerca de las 08:00 de la mañana
Esta mañana fue localizado un joven motociclista sin vida por disparos de arma de fuego, en la carretera que conduce a Peñasco. El incidente fue reportado cerca de las 08:00 de la mañana.
El joven sin vida, se encontraba a unos 2 kilómetros de Periférico Norte, muy cerca de la entrada al basurero.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal y como primeros respondientes aseguraron el área.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.
