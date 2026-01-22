logo pulso
A balazos, asesinan a motociclista cerca de Peñasco

El incidente fue reportado cerca de las 08:00 de la mañana

Por Redacción

Enero 22, 2026 09:31 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Esta mañana fue localizado un joven motociclista sin vida por disparos de arma de fuego, en la carretera que conduce a Peñasco. El incidente fue reportado cerca de las 08:00 de la mañana.

El joven sin vida, se encontraba a unos 2 kilómetros de Periférico Norte, muy cerca de la entrada al basurero.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal y como primeros respondientes aseguraron el área

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Bebé pierde la vida en choque sobre la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Sus padres también resultaron gravemente heridos en el accidente

A balazos, asesinan a motociclista cerca de Peñasco

SLP

Redacción

El incidente fue reportado cerca de las 08:00 de la mañana

Una menor atentó contra su integridad

SLP

Redacción

Estaba en situación de riesgo sobre el puente vehicular en Circuito Potosí Oriente

Capturan a tres individuos con vehículos robados

SLP

Redacción

Además, la División Caminos, aseguró una unidad de carga