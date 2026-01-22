A balazos, asesinan a motociclista cerca de Peñasco

Esta mañana fue localizado un joven motociclista sin vida por disparos de arma de fuego, en la carretera que conduce a Peñasco. El incidente fue reportado cerca de las 08:00 de la mañana.

El joven sin vida, se encontraba a unos 2 kilómetros de Periférico Norte, muy cerca de la entrada al basurero.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal y como primeros respondientes aseguraron el área.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

