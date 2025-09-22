A machetazos, ultiman a jornalero en Villa de Arista

VILLA DE ARISTA.- Un jornalero que trabajaba en la pizca de tomate en un rancho agrícola, fue asesinado a machetazos cuando varios individuos al parecer protagonizaron una reyerta y él recibió las lesiones mortales.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de este domingo cuando cerca de las cuatro de la mañana se reportó a las autoridades que había un hombre sin vida en la caja de una camioneta frente al centro de salud de Villa de Arista, en la calle de Cordelia.

Agentes de la Policía de Investigación se desplazaron al sitio y encontraron al individuo sin vida en la camioneta pick up, el cual presentaba lesiones de machete en todo el cuerpo.

Familiares dijeron que el ahora occiso trabajaba en el rancho agrícola El Mezquite, por la carretera hacia Moctezuma y a unos kilómetros de la cabecera municipal de Villa de Arista.

Indicaron que se registró una riña en el rancho y encontraron a su pariente tirado en el suelo con heridas de machete, entonces lo subieron a una camioneta tipo pick up para trasladarlo al centro de salud pero cuando llegaron ya iba sin vida.

Ante esto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares, presentaba lesiones de machete en ambos brazos, cabeza, abdomen y otras más.

Asimismo, Policías de Investigación iniciaron las indagatorias sobre los responsables del homicidio, los cuales al parecer también trabajan en el mismo rancho y la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta respectiva sobre el caso.