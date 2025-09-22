logo pulso
Motociclista pierde la vida arrollado en Matehuala

Por Redacción

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista pierde la vida arrollado en Matehuala

MATEHUALA.- La madrugada del domingo, un joven que viajaba en una bicimoto perdió la vida al ser arrollado por un automóvil en el Bulevar Turístico, a la altura del hotel El Pedregal, el conductor huyó del lugar con todo y vehículo.

Los hechos se suscitaron la madrugada de este domingo, cuando el ahora occiso viajaba a bordo de una bicimoto en el bulevar referido; sin embargo, frente al hotel Pedregal, un automóvil que manejaba a exceso de velocidad impactó al joven, el cual salió volando de su transporte cayendo fuertemente en el pavimento y causándose fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo.

Por su parte, el vehículo que lo arrolló se dio a la fuga mientras que testigos del accidente pidieron apoyo a los números de emergencia.

Al lugar acudieron los elementos de Protección Civil Municipal de Matehuala, quienes revisaron al conductor la bicimoto y se percataron que lamentablemente ya no tenía signos vitales pues perdió la vida debido a las lesiones de gravedad que se causó.

Elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, acordonaron el área como primeros respondientes y posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Forense en donde se entregaría a los familiares una vez que lo reclamaran.

El infortunado joven fue identificado como Sergio Antonio y la Fiscalía General del Estado abrió ya la carpeta de investigación para dar con el paradero del conductor responsable para proceder en su contra.

