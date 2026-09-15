Abandonan camioneta con ponchallantas en Tamasopo

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Una camioneta abandonada al parecer utilizada por delincuentes, en la que se encontraron ponchallantas y equipo táctico, fue asegurada por agentes de la Guardia Civil Estatal que la detectaron mientras realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Tamasopo.

De acuerdo a los hechos, los elementos estatales recorrían la comunidad de Santa María Tampalatín, en el municipio referido, en donde localizaron la unidad con diversos objetos constitutivos de delito, entre ellos 10 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y equipo táctico, por lo que se procedió al aseguramiento y los objetos encontrados.

Se trata de una camioneta marca JAC, color azul y sin placas de circulación; tras la consulta correspondiente, se confirmó que contaba con reporte de robo de fecha 19 de marzo de 2026.

El vehículo, los artefactos y el equipo táctico asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y el seguimiento legal del caso.

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Se estima que la unidad era utilizada por delincuentes para la comisión de ilícitos y que la abandonaron en el camino vecinal de Santa María, en el municipio huasteco de Tamasopo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene recorridos de vigilancia y prevención en todo el estado para contribuir a la baja de delitos.