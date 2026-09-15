logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Abandonan camioneta con ponchallantas en Tamasopo

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Abandonan camioneta con ponchallantas en Tamasopo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una camioneta abandonada al parecer utilizada por delincuentes, en la que se encontraron ponchallantas y equipo táctico, fue asegurada por agentes de la Guardia Civil Estatal que la detectaron mientras realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Tamasopo.

      De acuerdo a los hechos, los elementos estatales recorrían la comunidad de Santa María Tampalatín, en el municipio referido, en  donde localizaron la unidad con diversos objetos constitutivos de delito, entre ellos 10 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y equipo táctico, por lo que se procedió al aseguramiento y los objetos encontrados.

      Se trata de una camioneta marca JAC, color azul y sin placas de circulación; tras la consulta correspondiente, se confirmó que contaba con reporte de robo de fecha 19 de marzo de 2026.

      El vehículo, los artefactos y el equipo táctico asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y el seguimiento legal del caso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se estima que la unidad era utilizada por delincuentes para la comisión de ilícitos y que la abandonaron en el camino vecinal de Santa María, en el municipio huasteco de Tamasopo.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene recorridos de vigilancia y prevención en todo el estado para contribuir a la baja de delitos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Operativo de seguridad en 59 municipios por fiestas patrias
      Operativo de seguridad en 59 municipios por fiestas patrias

      Operativo de seguridad en 59 municipios por fiestas patrias

      SLP

      Redacción

      La SSPC trabaja en conjunto con Guardia Nacional y ayuntamientos para prevenir incidentes

      Muere uno de los heridos en operativo de la GCE en Valles
      Muere uno de los heridos en operativo de la GCE en Valles

      Muere uno de los heridos en operativo de la GCE en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      La movilización fue en la colonia Obrera y dejó a tres detenidos

      GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados
      GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados

      GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados

      SLP

      Redacción

      La corporación también informó del aseguramiento de droga, ponchallantas y nueve unidades presuntamente relacionadas con delitos

      Detienen a hombre con dosis de marihuana en la Zona Media
      Detienen a hombre con dosis de marihuana en la Zona Media

      Detienen a hombre con dosis de marihuana en la Zona Media

      SLP

      Redacción

      La SSPC estatal no precisó el municipio donde ocurrió la intervención ni la cantidad de droga asegurada