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Seguridad

GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados

La corporación también informó del aseguramiento de droga, ponchallantas y nueve unidades presuntamente relacionadas con delitos

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 11:41 a.m.
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GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados
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      San Luis Potosí, SLP.- La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 29 personas durante operativos realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí en las últimas 24 horas.

      De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las personas fueron detenidas por su probable participación en diferentes hechos delictivos.

      La corporación aseguró nueve dosis de la droga conocida como cristal, 708 gramos de marihuana y 15 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

      También informó de la recuperación de ocho vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de otras nueve unidades por su posible relación con hechos delictivos.

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      El comunicado no desglosó los delitos atribuidos a cada persona, los municipios donde se efectuaron las detenciones ni cuántos de los implicados fueron puestos a disposición de autoridades estatales o federales.

      La dependencia tampoco proporcionó información sobre las características de los vehículos recuperados y asegurados.

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