Detienen a hombre con dosis de marihuana en la Zona Media

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San Luis Potosí, SLP.- Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre de 41 años por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido fue identificado como José "N". Durante la intervención, los agentes presuntamente le encontraron varias bolsas con marihuana.

El hombre y la sustancia asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

La dependencia indicó que la detención ocurrió en la Zona Media de San Luis Potosí, pero no informó el municipio, la colonia o comunidad, ni las circunstancias en las que se realizó la revisión.

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El comunicado tampoco precisó el peso de la marihuana asegurada, el número de dosis ni la autoridad ante la cual fue presentado el detenido.