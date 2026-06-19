logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor de Suburban choca en el Río Santiago

Los hechos ocurrieron después de las 11:00 de la mañana de este viernes

Por Redacción

Junio 19, 2026 01:38 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Daños materiales de consideración dejó un choque contra objeto fijo y salida de camino en el bulevar de Río Santiago.

      Los hechos ocurrieron después de las 11:00 de la mañana de este viernes, cuando el conductor de una camioneta Suburban de color arena perdió el control hacia su derecha e impactó con el muro de la rampa de entrada a la Plaza El Dorado. Luego, perdió el control de la dirección hacia su lado izquierdo y cayó a un desnivel.

      Al sitio arribaron paramédicos del CRUM quienes valoraron a su conductor, sin que se reporten lesiones de gravedad.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente, retirando la camioneta con una grúa para su resguardo. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Camión vuelca en Río Santiago

      Se recomienda precaución en la zona mientras autoridades atienden el accidente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Conductor de Suburban choca en el Río Santiago
      Conductor de Suburban choca en el Río Santiago

      Conductor de Suburban choca en el Río Santiago

      SLP

      Redacción

      Los hechos ocurrieron después de las 11:00 de la mañana de este viernes

      Festejos en glorieta Bocanegra dejan tres con lesiones leves: PC
      Festejos en glorieta Bocanegra dejan tres con lesiones leves: PC

      Festejos en glorieta Bocanegra dejan tres con lesiones leves: PC

      SLP

      Rolando Morales

      El operativo de vigilancia se mantuvo activo hasta la madrugada para garantizar la seguridad tras el partido de la Selección Mexicana.

      Festejos por la Selección dejan un lesionado en Glorieta Bocanegra
      Festejos por la Selección dejan un lesionado en Glorieta Bocanegra

      Festejos por la Selección dejan un lesionado en Glorieta Bocanegra

      SLP

      Redacción

      Un hombre cayó de un vehículo en movimiento durante las celebraciones; recibió atención médica en el lugar

      FGE, sin denuncias por vandalismo en festejos futboleros
      FGE, sin denuncias por vandalismo en festejos futboleros

      FGE, sin denuncias por vandalismo en festejos futboleros

      SLP

      Rubén Pacheco

      Aparte, las GCE implementó el operativo 'Euforia' durante las celebraciones sin reportar incidentes