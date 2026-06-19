Conductor de Suburban choca en el Río Santiago

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Daños materiales de consideración dejó un choque contra objeto fijo y salida de camino en el bulevar de Río Santiago.

Los hechos ocurrieron después de las 11:00 de la mañana de este viernes, cuando el conductor de una camioneta Suburban de color arena perdió el control hacia su derecha e impactó con el muro de la rampa de entrada a la Plaza El Dorado. Luego, perdió el control de la dirección hacia su lado izquierdo y cayó a un desnivel.

Al sitio arribaron paramédicos del CRUM quienes valoraron a su conductor, sin que se reporten lesiones de gravedad.

Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente, retirando la camioneta con una grúa para su resguardo.

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