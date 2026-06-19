Festejos en glorieta Bocanegra dejan tres con lesiones leves: PC

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Aunque los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en la Glorieta González Bocanegra dejaron un saldo de tres personas con lesiones menores, la Dirección de Protección Civil Municipal reportó que ninguno de los incidentes fue de gravedad y que todos los afectados recibieron atención oportuna.

Por lo anterior, las autoridades consideraron que la celebración transcurrió sin consecuencias mayores y en saldo blanco.

El encargado de despacho, Alejandro Polanco Acosta, informó que el caso más relevante fue el de una persona que resultó lesionada al caer de la batea de una camioneta tipo pick-up cuando el vehículo arrancó de manera brusca.

Explicó que el afectado únicamente sufrió golpes, fue atendido por personal de Protección Civil y posteriormente se retiró por sus propios medios, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

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Asimismo, señaló que durante los festejos se registraron dos personas con lesiones menores en la cabeza, luego de ser alcanzadas por objetos que fueron lanzados entre los asistentes.

No obstante, destacó que ninguno de los casos representó un riesgo grave y todos recibieron atención inmediata por parte de los cuerpos de auxilio desplegados en la zona.

Polanco Acosta detalló que la corporación mantuvo presencia tanto en la Plaza del Carmen, donde se realizó la transmisión del encuentro, como en la Glorieta González Bocanegra, sitio al que trasladaron el operativo una vez concluido el partido. Indicó que el dispositivo de vigilancia y atención permaneció activo hasta la una y media de la mañana para responder a cualquier eventualidad.

Sobre los reportes de presuntos actos de vandalismo en una pizzería de la zona, el funcionario aclaró que ese tema corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, hasta el momento la corporación policial no ha informado al respecto del caso.