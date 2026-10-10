Abren proceso contra un presunto feminicida

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La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso del probable responsable del deceso de una mujer, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de San Nicolás Tolentino.

Elementos de la Policía de Investigación realizaron la detención de Iván "N" mediante una orden de aprehensión, tras las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, por el fallecimiento de María Isabel de 35 años de edad, originaria del municipio de Rioverde, quien contaba con una ficha de búsqueda desde el 21 de septiembre de 2026.

La fémina fue localizada al día siguiente sin vida en una construcción de la comunidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de Rioverde.

Los agentes Fiscales de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas, presentaron diversos datos de prueba en contra de Iván N., a quien se le imputó como presunto autor directo de un hecho tipificado como feminicidio, en concurso real con delitos vinculados a la desaparición de personas.

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Con lo anterior, un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el centro penitenciario de Rioverde.

Asimismo, se informó que se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.