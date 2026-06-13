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Reabren paraje de Micos, pronostican más lluvias

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Reabren paraje de Micos, pronostican más lluvias
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      CIUDAD VALLES.- Regresó a todas sus actividades el paraje Micos este viernes 12 de junio, aunque el pronóstico es de lluvias copiosas este fin de semana.

      Servando Pérez, jefe administrativo de la concesión en el paraje Pago-Pago expresó que luego de varios días con restricciones en el nado en algunas zonas y la prohibición en el salto de cascada, el escampado de este jueves permitió regresar a las recreaciones habituales.

      Sin embargo, eso podría cambiar para el sábado y domingo, ya que la lluvia torrencial regresó el viernes en la tarde, con posibilidades de continuar durante dos días.

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