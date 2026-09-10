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Seguridad

Obra en Carranza colapsa el tráfico

Un recorrido menor a cinco minutos tomó hasta media hora en plena zona centro

Por Pulso Online

Septiembre 10, 2026 08:14 a.m.
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Obra en Carranza colapsa el tráfico
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      Las obras que se realizan en la avenida Venustiano Carranza provocaron un severo congestionamiento vehicular durante la mañana de este jueves en la zona centro de San Luis Potosí.

      La circulación por Uresti, desde la avenida García Diego hacia Carranza, quedó prácticamente colapsada. Automovilistas tardaron hasta 30 minutos en recorrer un tramo de apenas un kilómetro, que normalmente se realiza en menos de cinco minutos.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegó un operativo vial para agilizar el tránsito; sin embargo, la carga vehicular continuó siendo intensa.

      Las afectaciones también alcanzaron la circulación procedente de Pedro Moreno hacia Carranza, debido a las restricciones generadas por los trabajos. Se recomienda anticipar los traslados y evitar la zona mientras persista el congestionamiento.

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