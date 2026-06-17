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Seguridad

Aseguran tráiler robado y atrapan a supuesto "narco"

Al sujeto le incautaron 40 dosis de drogas y la unidad fue encontrada en un terreno

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran tráiler robado y atrapan a supuesto "narco"
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      Un presunto "narco" detenido en Ciudad Valles, así como un tráiler con reporte de robo recuperado en la zona metropolitana, fueron parte de las acciones llevadas a cabo por elementos de la Guardia Civil Estatal, mediante operativos de seguridad realizados en la entidad.

      En Valles, como parte del operativo Huasteca Segura, la GCE detuvo a Oswaldo "N", de 28 años de edad, a quien le aseguraron 20 dosis de "cristal" y 20 de marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con la droga asegurada.

      Por otra parte, en la capital potosina, la División Caminos, en coordinación con el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, aseguró un inmueble donde fue ubicado un tractocamión con reporte de robo vigente, gracias al seguimiento realizado mediante el sistema estatal de videovigilancia.

      Tras la intervención, las fuerzas estatales mantuvieron el resguardo del inmueble para la preservación de indicios y se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República, para la obtención de la orden de cateo correspondiente y la continuidad de las diligencias.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado realiza acciones permanentes de vigilancia y coordinación interinstitucional para la disminución de delitos y mejorar la seguridad. 

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