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Solo daños deja un choque en la ´57

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Solo daños deja un choque en la ´57
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      Una camioneta de transporte de personal chocó contra un objeto fijo y se salió del camino, en la carretera ´57 con rumbo a Matehuala. El siniestro dejó solo daños.

      Fue alrededor de las siete de la mañana que la furgoneta circulaba sobre los carriles centrales con dirección al distribuidor Juárez, cuando metros antes de llegar al puente de Acceso Norte perdió el control del volante cargándose la unidad hacia su costado izquierdo, en donde chocó con un poste metálico de alumbrado público, derribándolo, para finalmente invadir el área verde que divide ambos carriles.

      El vehículo terminó con daños en la parte delantera, siendo el cofre y la defensa las partes más afectadas. Por otro lado, el chofer de la unidad salió ileso del percance.

      Cabe resaltar además que la camioneta, aparentemente vacía, no contactó con ningún otro auto, lo que no incrementó los daños durante el siniestro vial.

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      Tras el suceso el carril izquierdo quedó cerrado por unos instantes, ya que minutos después, arribaron al sitio peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del hecho. Posteriormente, una grúa hizo las maniobras correspondientes para retirar el vehículo de la zona y trasladarlo a una pensión para su resguardo.

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