Atrapan a tres vendedores de droga en varios municipios

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En los municipios de Cedral, Villa de Reyes y Salinas de Hidalgo, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a tres personas en posesión de múltiples dosis de drogas, aparentemente destinadas para su distribución.

Fue en labores permanentes de inteligencia que los oficiales, en tres acciones distintas, aseguraron diversas dosis de estupefacientes, así como una motocicleta.

En el municipio de Cedral, agentes estatales detuvieron a Isidro "N", de 28 años, a quien se le aseguraron decenas de bolsas con marihuana y dosis de "cristal"; mientras que, en otra acción, en Villa de Reyes, fue detenido José "N", de 25 años, originario del estado de Yucatán, a quien le fueron aseguradas más dosis de "cristal", marihuana, además de una motocicleta.

Finalmente, en Salinas de Hidalgo, elementos de la GCE detuvieron a Jennifer "N", de 23 años, originaria del estado de Texas, a quien le fueron aseguradas paquetes con marihuana y dosis de "cristal".

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Las personas detenidas, así como los indicios y la unidad asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

De acuerdo con la comunicación oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), mantiene acciones de inteligencia, prevención y vigilancia, fortaleciendo los diferentes operativos en las cuatro regiones.