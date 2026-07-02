Accidente en carretera a Matehuala deja un herido

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Un lesionado y cuantiosos daños materiales, es el saldo de un accidente ocurrido en la carretera a Matehuala, en donde inicialmente un tráiler se descompuso y se quedó varado sobre el acotamiento y más tarde otro pesado vehículo lo impactó proyectándolo contra una camioneta que había sido estacionada enfrente.

El hecho tuvo lugar cerca de las ocho de la noche del martes, inicialmente un camión de carga tipo plataforma de una empresa acerera, circulaba por la mencionada carretera en dirección a San Luis Potosí.

No obstante, a la altura del kilómetro 43, cerca del municipio de Villa Hidalgo, sufrió una descompostura y el conductor se detuvo sobre el acotamiento para dar aviso a sus compañeros para que fueran a auxiliarlo.

Posteriormente, al sitio llegaron los mecánicos para reparar el camión y lo hicieron a bordo de una camioneta Nissan de la misma empresa, la cual estacionaron frente a la unidad descompuesta para iniciar las maniobras de reparación.

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Minutos más tarde por el lugar pasaba un tráiler color negro con remolque tipo caja, cuyo conductor no se percató que el otro camión estaba detenido y así chocó de frente contra la parte posterior del mismo, al que proyectó hacia adelante contra la camioneta estacionada.

En el fuerte impacto un hombre resultó lesionado y fue atendido por paramédicos, que lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y los vehículos afectados fueron retirados con grúas hacia una pensión, en tanto se llega a un acuerdo reparatorio por los daños y lesiones.