Camión embiste y mata a un motociclista en Circuito Potosí
El motociclista fue embestido por un camión que se retiró del lugar; la Fiscalía General del Estado inició investigación.
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Un hombre que viajaba en motocicleta fue arrollado y muerto en el Circuito Potosí, con dirección a carretera Zacatecas.
El reporte ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando el motociclista circulaba sobre el Circuito Potosí, al llegar a la calle Río de Plata fue embestido por un el guiador de un camión que se retiró del lugar.
El motociclista quedó gravemente lesionado; cerca de él se encontraron un casco y un arma de fuego, y metros más adelante una motocicleta. Cuando llegaron paramédicos, lo encontraron ya sin signos vitales. La Guardia Civil Estatal aseguró el área como primeros respondientes.
Posteriormente, la policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte.
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