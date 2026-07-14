Chocan contra muro en distribuidor Benito Juárez

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Solo daños materiales s reportaron este martes en un choque de vehículo contra el muro de contención en el distribuidor Benito Juárez.

El accidente se reportó antes de las 08:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo circulaba sobre la parte alta, pero al llegar al ramal hacia carretera Rioverde, impactó de su lado izquierdo con el muro de contención.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento para el retiro del auto.