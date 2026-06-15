Vuelca autobús que trasladaba a jornaleros en Rayón
El conductor dormitó y la unidad terminó sobre un costado fuera del asfalto
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RAYÓN.- Un autobús de turismo rentado para el traslado de jornaleros agrícolas, que procedía del estado de Sinaloa, se salió del camino y volcó en la carretera libre Valles-Rioverde, esto cuando aparentemente el conductor dormitó por un instante.
El accidente ocurrió este domingo por la tarde, cuando el en el kilómetro 100 de la carretera federal número 70, en el tramo Rioverde-Rayón, cerca de la llamada Cuesta del Tigre.
Un autobús de turismo color gris, que había sido rentado para el traslado de jornaleros agrícolas originarios de Sinaloa, se salió del camino y volcó cayendo hacia un desnivel fuera la cinta asfáltica en donde quedó sobre su costado izquierdo entre la maleza.
Al parecer el chofer dormitó durante unos segundos y esto bastó para que se saliera del camino, en el accidente por lo menos diez pasajeros resultaron lesionados, aunque aparentemente nadie sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida.
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Distintos cuerpos de auxilio como por paramédicos de la Cruz Roja de los municipios de Cárdenas y Rayón, así como de Protección Civil, acudieron a prestar ayuda a los jornaleros.
Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se encargaron de resguardar el área y coordinarían las maniobras para retirar la unidad accidentada hacia una pensión para que se realizaran las diligencias legales.
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