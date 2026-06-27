Sólo daños tras accidente en carretera a Rioverde

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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que su personal operativo atendió un accidente vehicular registrado sobre la carretera a Rioverde, a la altura de Real del Potosí.

Tras la valoración correspondiente, se confirmó que el incidente en el que se vio involucrado el conductor de una camioneta, dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

Exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia segura para prevenir accidentes.

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