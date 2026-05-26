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Seguridad

Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos

El detenido fue puesto a disposición tras el hallazgo del arma prohibida en la Progreso

Por Redacción

Mayo 26, 2026 01:34 p.m.
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Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de un hombre por portación de arma prohibida en la Progreso.

      En patrullajes preventivos sobre las calles Ampere y Camino Real a Guanajuato, los oficiales detectaron en circulación una camioneta cuyo conductor ingería bebidas alcohólicas.

      El individuo de 26 años mostró una actitud agresiva al hacer contacto, por lo que se le indicó de una revisión preventiva.

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      En el proceso, se le encontró un bate de beisbol en color negro con tornillos en la punta por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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