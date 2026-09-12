A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Coordinación Estatal de Alerta Amber y Personas No Localizadas, informó que se logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Juan "N", por su probable participación en los delitos de feminicidio, en concurso real con el delito vinculado a la desaparición de personas, cometidos en agravio de Tatiana "N".

Esto, en el caso de la colombiana hallada sin vida en San Luis Potosí.

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y autorizó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Luego de que fuera reportada como no localizada, a finales de agosto pasado, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por su no localización y emprendió acciones de búsqueda a través de la Policía de Investigación.

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La víctima fue localizada sin vida el primero de septiembre pasado, en un paraje de la carretera 80, en el municipio de Villa de Reyes, por lo que continuaron las acciones de investigación que permitieron la pronta aprehensión de Juan "N", el 6 de septiembre.