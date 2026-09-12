logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos

Juan "N" quedó en prisión preventiva de al menos 6 meses para el cierre de la investigación complementaria

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 10:56 a.m.
A
A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Coordinación Estatal de Alerta Amber y Personas No Localizadas, informó que se logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Juan "N", por su probable participación en los delitos de feminicidio, en concurso real con el delito vinculado a la desaparición de personas, cometidos en agravio de Tatiana "N".

      Esto, en el caso de la colombiana hallada sin vida en San Luis Potosí. 

      Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y autorizó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

      Luego de que fuera reportada como no localizada, a finales de agosto pasado, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por su no localización y emprendió acciones de búsqueda a través de la Policía de Investigación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La víctima fue localizada sin vida el primero de septiembre pasado, en un paraje de la carretera 80, en el municipio de Villa de Reyes, por lo que continuaron las acciones de investigación que permitieron la pronta aprehensión de Juan "N", el 6 de septiembre.

      LEA TAMBIÉN

      Presunto feminicida de Tatiana planeaba huir a Tamaulipas

      Las autoridades detallan que el homicidio ocurrió en un establecimiento sobre la carretera 57

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos
      A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos

      A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos

      SLP

      Redacción

      Juan "N" quedó en prisión preventiva de al menos 6 meses para el cierre de la investigación complementaria

      Fuego acaba con camioneta tras choque en palmera
      Fuego acaba con camioneta tras choque en palmera

      Fuego acaba con camioneta tras choque en palmera

      SLP

      Redacción

      Los hechos en el bulevar San Antonio de Villa de Pozos; no hay heridos

      Mujer es detenida por robo de 81 mil pesos
      Mujer es detenida por robo de 81 mil pesos

      Mujer es detenida por robo de 81 mil pesos

      SLP

      Redacción

      Sujeto es aprehendido por hurtar en su trabajo
      Sujeto es aprehendido por hurtar en su trabajo

      Sujeto es aprehendido por hurtar en su trabajo

      SLP

      Redacción