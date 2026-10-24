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Acusado de secuestro, aprehendido en Valles

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Acusado de secuestro, aprehendido en Valles
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      CIUDAD VALLES. -Hace seis años un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda, secuestró a una persona y le exigió 300 mil pesos y dos vehículos a cambio de su libertad, uno de los presuntos responsables fue capturado por agentes de la Policía de Investigación.

      Se trata de Carlos "N", de 56 años de edad, quien fue detenido en la colonia Tantocob, mediante una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

      De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2020, cuando varios sujetos armados ingresaron a un domicilio de la colonia Obrera y, mediante amenazas, obligaron a una persona a subir a un vehículo.

      Los delincuentes la trasladaron a un inmueble del fraccionamiento Villa Brisa, donde presuntamente la golpearon y encañonaron, mientras le exigían la entrega de 300 mil pesos en efectivo y dos vehículos.

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      Ante el temor de sufrir mayores agresiones, la víctima manifestó que entregaría las unidades, pero pidió una semana para conseguir el dinero.

      Posteriormente, los sujetos la llevaron de regreso a su domicilio, donde se apoderaron de un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2018 y un vehículo todoterreno Can-Am tipo Racer, para después retirarse.

      Aunque habían transcurrido más de seis años desde aquellos hechos, las investigaciones permitieron obtener una orden de aprehensión contra Carlos "N", quien finalmente fue localizado y detenido.

      El hombre fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles y quedó a disposición de un Juez de Control, ante quien deberá responder por su probable participación en el delito de secuestro agravado. 

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