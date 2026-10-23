Volcadura de camión materialista provoca caos en vía a Rioverde
El incidente ocurrió esta mañana y causó problemas, mientras se retiraban vehículos y carga
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Una volcadurase registró esta mañana en carretera a Rioverde, mismo que provocó serios problemas de vialidad.
Los hechos se registraron a la altura de la comunidad de Jassos, donde el chofer de un camión materialista se volcó tirando su carga de arena sílica encima de una camioneta.
Aunque la pesada unidad se dirigía hacia San Luis, quedó en el carril contrario tras el percance. No se reportan heridos de gravedad.
En el lugar se registran dificultades viales por el retiro de los vehículos y el material.
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