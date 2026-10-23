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Embisten a un motociclista en Villa Alborada

El incidente ocurrió al mediodía de este viernes

Por Redacción

Octubre 23, 2026 01:44 p.m.
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Embisten a un motociclista en Villa Alborada
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Resumen

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      Una camioneta que circulaba sobre la calle de Boreal en la colonia Villa Alborada, embistió a un motociclista al ingresar a la lateral del Circuito Potosí.

      El reporte fue cerca de las 13:00 horas de este viernes. 

      El conductor de la motocicleta solo resultó con golpes leves que no ameritaron su traslado.

      Ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo en reparación de daños.

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