Embisten a un motociclista en Villa Alborada
El incidente ocurrió al mediodía de este viernes
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Una camioneta que circulaba sobre la calle de Boreal en la colonia Villa Alborada, embistió a un motociclista al ingresar a la lateral del Circuito Potosí.
El reporte fue cerca de las 13:00 horas de este viernes.
El conductor de la motocicleta solo resultó con golpes leves que no ameritaron su traslado.
Ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo en reparación de daños.
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