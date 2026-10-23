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Seguridad

SSPCE ha detectado drones para halconeo

Aunque su uso ha disminuido recientemente, se han localizado durante operativos: Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Octubre 23, 2026 02:59 p.m.
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SSPCE ha detectado drones para halconeo
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      Si bien no precisó si se han formalizado denuncias ante el Ministerio Público, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el crimen organizado utiliza drones o vehículos aéreos no tripulados para realizar actividades de halconeo.

      Matizó que, aunque en fechas recientes se redujo la detección de este tipo de dispositivos para la vigilancia de las corporaciones de seguridad pública, de forma ocasional la Guardia Civil Estatal (GCE) ubicada la tecnología durante la ejecución de operativos.

      "Estamos conscientes de que pueden ser utilizados como lo hemos visto en otros estados para diversas acciones delictivas", subrayó.

      Recordó que la reciente incorporación de los perros robots permite generar mayor seguridad para los elementos policiales, pues frente a una situación de riesgo el canino cibernético puede identificar y analizar determinada área.

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      "Sí, nos ha tocado en ocasiones observar, sobre todo, hace tiempo en algunos años nos tocaba en el patrullamiento observar drones de cómo nos vigilaban durante el patrullamiento", remató.

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      El delito de halconeo, es cometido por el particular que utilizando cualquier medio o dispositivo con la finalidad de cometer o facilitar la ejecución de un delito previsto en las leyes locales u obstaculizar las labores realizadas por los cuerpos de seguridad en la prevención, investigación, persecución, sanción del delito o la ejecución penal, precisa el artículo 293 QUÁTER del Código Penal del Estado.

      Dicho ilícito se sanciona con una pena de prisión de cinco a 12 años, así como una multa equivalente de 500 a mil 200 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente de 58 mil 655 a 140 mil 772 pesos.

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