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En la Central de Abastos, un adolescente de 17 años, señalado por presunto narcomenudeo en la zona, fue detenido en posesión de más de 70 dosis de metanfetamina y un par más de marihuana.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, en acciones operativas para combatir la distribución de droga en Abastos, municipales realizaron la detención del menor de edad, quien entre sus pertenencias fueron halladas dos envoltorios con marihuana y 76 dosis de cristal.

Agentes de Guardia Municipal detectaron al implicado en la intersección de la calle Sexta Oriente y el andador CB de la Central de Abastos, cuando presuntamente comercializaba la sustancia ilícita con otro individuo que se dio a la fuga.

Luego de abordarlo, los oficiales procedieron a revisarle sus cosas, detectando que llevaba consigo dos bolsas de plástico con la hierba seca verde, una bolsa de plástico con una sustancia granulada con las características físicas de la droga conocida como cristal, además de 76 bolsas pequeñas de plástico que contienen la misma sustancia.

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En su informe, la corporación dio a conocer que, ante el probable hecho constitutivo de delito, se activaron los protocolos para el tratamiento de personas adolescentes, siendo canalizado al área de Justicia Cívica para el acompañamiento de persona de Trabajo Social.

Finalmente, luego de su certificación médica, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.