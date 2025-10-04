Ahora arrestan a 49 posibles infractores en un solo día

Como parte de las labores de vigilancia y en respuesta a los auxilios atendidos en la Línea de Emergencias 9-1-1, las autoridades de la Guardia Civil Estatal detuvieron a 49 personas, dos de ellas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y 47 ante la Fiscalía General del Estado.

Mediante los operativos de inteligencia, 34 personas fueron aseguradas por presuntos delitos contra la salud, además, cuatro menores de edad quedaron detenidos tras presuntamente privar de su libertad a un joven de 20 años; mientras que, cuatro individuos fueron asegurados por el delito de violencia familiar.

Otros cuatro sujetos fueron asegurados por presunta portación de armas prohibidas, dos masculinos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por ataque a las vías de comunicación. Durante los recorridos preventivos, se detuvo a un presunto por delitos contra la seguridad de tránsito, además de un hombre por presunta tentativa de robo.

Además, dentro de los dispositivos de seguridad, la GCE reportó la ubicación de tres unidades con reporte de robo, dos de ellas de carga. Los aseguramientos se dieron en la Zona Industrial y en los municipios de Matehuala y Salinas de Hidalgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los detenidos y las evidencias aseguradas quedaron a disposición de las autoridades a fin de que se continúe con las investigaciones y se proceda de acuerdo a la ley.