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Ahora, captura la GCE a par de narcos en operativos

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Ahora, captura la GCE a par de narcos en operativos
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      Como resultado de los operativos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos hombres por su probable relación con actividades de narcomenudeo en distintos puntos del estado.

      En los recorridos que se hacían en la colonia Barrio Tlahuelompa, en el municipio de Coxcatlán, fue detenido Juan "N" de 22 años, a quien se le aseguraron cinco dosis de la droga conocida como "cristal".

      Por otra parte, en la delegación de Bocas, perteneciente a la capital potosina, fue detenido Vicente "N" de 35 años, a quien se le decomisaron tres bolsas de marihuana y 29 dosis de "cristal".

      Al sujeto se le detectó cuando se conducía en forma sospechosa y los agentes determinaron marcarle el alto; se le practicó una revisión, encontrándole entre su ropa la droga referida.

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      A los dos detenidos se les leyeron los derechos que los amparan y junto con las sustancias aseguradas, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica por el presunto delito contra la salud y lo que les resulte.

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