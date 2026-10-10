Chocan camioneta en contención de Circuito Potosí

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Únicamente daños materiales se registraron en un choque de vehículo contra la contención en el Circuito Potosí. El reporte fu cerca de las 11:00 de la mañana de este sábado.

Todo fue cuando el chofer de una camioneta Nissan "Estaquitas" circulaba sobre el con dirección al Puente de Chapultepec, al llegar a la altura del helipuerto del parque Tangamanga I, sufrió una falla mecánica en la suspensión, perdiendo el control hacia su izquierda y chocando el muro de contención que divide ambos carriles.

No se reportaron lesionados, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos sólo tomaron conocimiento del accidente.

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