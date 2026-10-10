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Seguridad

Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas

La SSPC advierte por lluvias en los diferentes cuadrantes de la ciudad

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 10, 2026 09:41 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, alertó por las lluvias que se presentan la mañana de este sábado.

      Recomendó tomar precauciones pese a que no hay cierres de vías principales, pero se registran lluvias ligeras en los diferentes cuadrantes de la ciudad.

      Recordó que hasta la mañana de este sábado, únicamente permanece el cierre vehicular en la avenida Cuauhtémoc y la calle Terrazas, en el barrio de Tequisquiapan, por presencia de manifestantes del sindicato del IMSS.

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