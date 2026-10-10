Se mantiene bloqueo en Cuauhtémoc y Terrazas

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, alertó por las lluvias que se presentan la mañana de este sábado.

Recomendó tomar precauciones pese a que no hay cierres de vías principales, pero se registran lluvias ligeras en los diferentes cuadrantes de la ciudad.

Recordó que hasta la mañana de este sábado, únicamente permanece el cierre vehicular en la avenida Cuauhtémoc y la calle Terrazas, en el barrio de Tequisquiapan, por presencia de manifestantes del sindicato del IMSS.

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