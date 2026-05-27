Ahora localiza FGE a 34 personas en dos semanas

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La Fiscalía General del Estado, por medio de la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y Personas No Localizadas o Desaparecidas, informó la localización de 34 personas en diferentes regiones del territorio potosino, como resultado de labores de investigación, búsqueda y trabajo de campo realizadas del 11 al 24 de mayo de 2026.

Estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación permanente entre autoridades de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal con la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, así como a la colaboración activa de la ciudadanía, factores fundamentales para obtener resultados positivos en la pronta localización de personas reportadas como no localizadas.

Las investigaciones y operativos se llevaron a cabo luego de que agentes del Ministerio Público adscritos a la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y Personas No Localizadas o Desaparecidas, recibieran los reportes correspondientes, activando de inmediato los protocolos de búsqueda e investigación.

De las 34 personas localizadas, 18 corresponden al sexo femenino y 16 al masculino; además, se clasifican en nueve hombres, seis mujeres, 15 adolescentes, tres infantes y un bebé.

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Entre los casos relevantes destaca la localización de un bebé de un año de edad, quien había sido reportado como no localizado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, motivo por el cual fue difundida una ficha de Alerta Ámber para fortalecer su búsqueda y pronta ubicación.

Los municipios donde se iniciaron las investigaciones y labores de campo fueron San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Tanlajás, Ciudad Valles y Matehuala.

La FGE refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para atender de forma inmediata los reportes de no localización de personas y garantizar acciones de búsqueda oportunas en beneficio de los potosinos.