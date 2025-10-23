Aparatoso choque en la avenida Nicolás Zapata

Daños materiales de consideración, fue el saldo registrado en un accidente vial en el cruce de la avenida Nicolás Zapata y la calle de Capitán Caldera, en la colonia Del Valle.

El hecho se registró alrededor de las siete de la mañana de este miércoles, inicialmente un automóvil Honda de color gris se desplazaba sobre la calle de Capitán Caldera y al llegar a la avenida Nicolás Zapata, fue impactado por un auto Chevrolet Aveo de color naranja, que en esos momentos circulaba sobre esa arteria con dirección al centro de la ciudad.

Por el golpe recibido, el Aveo dio un giro de 180 grados y quedó finalmente detenido obstruyendo la calle de Capitán Caldera, ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración pero por suerte no se registraron personas lesionadas.

Elementos, de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio a través de sus aseguradoras o de lo contrario los vehículos serían enviados a una pensión particular.

Cabe referir que en el cruce donde se registró el accidente existen semáforos que regulan el tráfico vehicular, de ahí que se estima que uno de los conductores no respetó la luz roja.