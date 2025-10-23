logo pulso
Seguridad

Detienen a hombre por conducción temeraria

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A

Un hombre de 28 años fue asegurado en calles de la colonia Industrial Aviación 2ª sección luego de ser detectado manejando a velocidad inmoderada, zigzagueando y poniendo en riesgo la integridad de personas. Tras una persecución por diversas calles del cuadrante norte, agentes municipales de la SSSPC lograron detenerlo y presentarlo ante la autoridad ministerial.

   De acuerdo al reporte de los hechos, el involucrado fue detectado a bordo de una camioneta marcha Chverolet Suburban color gris sin palcas de circulación, el cual viajaba a una velocidad inmoderada sobre Fray Diego de la Magdalena frente al panteón del Saucito, al marcarle el alto, imprimió velocidad y comenzó a zigzaguear entre otros vehículos.

En su errática marcha, el conductor impactó contra un señalamiento vertical cuando intentó incorporarse a la avenida Hernán Cortés. Pese a ello,  continuó circulando hasta la calle Juan Cabot donde se vio inmovilizado por la presencia de vehículos de la zona.

