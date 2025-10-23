Caen dos hombres tras enfrentamiento en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Elementos de la GCE de la región Huasteca lograron la captura de dos individuos que abrieron fuego contra policías de la corporación, durante un patrullaje en la colonia Emiliano Zapata, en este municipio. De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban labores de vigilancia y detectaron una camioneta Jeep Compass blanca, modelo 2018, con actitud sospechosa.

Al aproximarse, los ocupantes de la unidad dispararon contra los uniformados, lo que derivó en una persecución y enfrentamiento. La acción culminó con la detención de Javier “N”, de 27 años, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, y Fernando “N”, de 19 años.

Durante la revisión de la unidad —la cual contaba con reporte de robo— se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 20 cartuchos útiles calibre 5.56 y dos chalecos porta placas.