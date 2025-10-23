logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen dos hombres tras enfrentamiento en Ciudad Valles

Traían una camioneta robada, armas largas, y equipo táctico

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Caen dos hombres tras enfrentamiento en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Elementos de la GCE de la región Huasteca lograron la captura de dos individuos que abrieron fuego contra policías de la corporación, durante un patrullaje en la colonia Emiliano Zapata, en este municipio. De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban labores de vigilancia y detectaron una camioneta Jeep Compass blanca, modelo 2018, con actitud sospechosa.

Al aproximarse, los ocupantes de la unidad dispararon contra los uniformados, lo que derivó en una persecución y enfrentamiento. La acción culminó con la detención de Javier “N”, de 27 años, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, y Fernando “N”, de 19 años.

Durante la revisión de la unidad —la cual contaba con reporte de robo— se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 20 cartuchos útiles calibre 5.56 y dos chalecos porta placas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan dos vehículos robados
Localizan dos vehículos robados

Localizan dos vehículos robados

SLP

Redacción

Sentencian a sujeto a dos años 8 meses por portar arma de fuego
Sentencian a sujeto a dos años 8 meses por portar arma de fuego

Sentencian a sujeto a dos años 8 meses por portar arma de fuego

SLP

Redacción

Detienen a hombre por conducción temeraria
Detienen a hombre por conducción temeraria

Detienen a hombre por conducción temeraria

SLP

Redacción

Caen dos hombres tras enfrentamiento en Ciudad Valles
Caen dos hombres tras enfrentamiento en Ciudad Valles

Caen dos hombres tras enfrentamiento en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Traían una camioneta robada, armas largas, y equipo táctico