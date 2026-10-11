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Aprehenden a cuatro homicidas de hombre en Guadalcázar

Lo privaron de la vida y luego abandonaron el cuerpo en camino de terracería

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a cuatro homicidas de hombre en Guadalcázar
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      Cuatro presuntos homicidas fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado, los señalan por el asesinato de un hombre el pasado 28 de agosto en el municipio de Gualdacázar, primero lo privaron de su libertad y posteriormente le habrían dado muerte a golpes.

      De acuerdo a información de la Fiscalía, el 28 de agosto de 2026 se comenzó la búsqueda de un hombre de 37 años de edad, quien horas más tarde fue encontrado sin vida en un camino que dirige a la comunidad Las Negritas, del municipio referido.

      Con base a las indagatorias, la Fiscalía estableció que sujetos identificados como Diego "N", Mariano "N", Yahir "N" y Francisco "N", primero habrían privado de la libertad a la víctima en otra localidad del mismo municipio, y posteriormente le causaron lesiones que provocaron su fallecimiento.

      Posteriormente abandonaron el cuerpo en el camino de terracería, en donde fue localizado más tarde y se iniciaron las investigaciones.

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      La Fiscalía, a través de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación de Homicidios, dirigió las acciones de investigación que culminaron con la obtención del mandamiento de captura de los cuatro indiciados, quiénes serán presentados ante el juez de control para que le sea formulada imputación por los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado que se les reprocha.

      Los agentes investigadores hicieron efectivo el mandato al interior del centro penitenciario de la capital potosina, donde los señalados ya estaban detenidos por otros delitos y a quienes se les notificó que en próximas horas enfrentarán a un juez respectivo.

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