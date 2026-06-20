Aprehenden a sujeto por extorsión a taquero

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CIUDAD VALLES.- Un hombre que presuntamente intentó extorsionar a un taquero en Ciudad Valles, fue capturado y llevado ante un juez.

La Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alberto "N", de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

Se informó que los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2026, en una taquería ubicada en el fraccionamiento El Sol.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Alberto presuntamente acudió al lugar en compañía de otra persona, donde habrían exigido a la víctima la cantidad de dos mil pesos como cuota para permitirle continuar con el funcionamiento de su negocio.

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Tras la denuncia correspondiente, la Fiscalía integró los datos de prueba necesarios y obtuvo de un Juez de control el mandamiento judicial en contra del señalado.

Con ello, elementos de la PDI desplegaron labores operativas que permitieron ubicar a Alberto en el ejido Los Sabinos, perteneciente al municipio de Ciudad Valles, donde fue informado del ordenamiento judicial girado en su contra y posteriormente detenido.

El imputado fue trasladado a las instalaciones correspondientes para quedar a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación legal en las próximas horas.