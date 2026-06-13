logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a sujeto que causó mortal accidente

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a sujeto que causó mortal accidente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado logró la ubicación y aseguramiento de Julián "N", quien contaba con un mandamiento judicial vigente por los delitos de homicidio, lesiones y daño en las cosas por culpa.

      Derivado de los mecanismos de colaboración entre instituciones de procuración de justicia del país, elementos de la Policía de Investigación establecieron que el señalado se encontraba en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicadas en la colonia Ciudad Gobierno, de aquella entidad.

      Los hechos que dieron origen a la averiguación previa correspondiente ocurrieron cuando el ahora detenido presuntamente conducía una camioneta tipo Explorer mientras consumía bebidas alcohólicas, perdiendo el control de la unidad sobre la carretera a Charcas.

      Como consecuencia del percance, varias personas resultaron lesionadas y una de las víctimas perdió la vida días después a causa de las lesiones sufridas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con los elementos integrados dentro de la averiguación previa, la representación social obtuvo del Juez de la Causa el mandamiento judicial correspondiente, el cual permanecía pendiente de cumplimentar.

      Una vez confirmada su ubicación, agentes investigadores potosinos se trasladaron al estado de Zacatecas para ejecutar la orden respectiva y notificar a Julián "N" sobre la situación jurídica que enfrenta.

      Posteriormente, el imputado quedó a disposición de la autoridad que lo requiere, misma que determinará su situación legal conforme a las disposiciones aplicables al sistema tradicional de justicia penal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Daños materiales tras choque sobre Chapultepec
      Daños materiales tras choque sobre Chapultepec

      Daños materiales tras choque sobre Chapultepec

      SLP

      Redacción

      Peritos de SSPC municipal atendieron el incidente sin reporte de lesionados

      Caen presuntos narcomenudistas; operaban en Valles y Tamuín
      Caen presuntos narcomenudistas; operaban en Valles y Tamuín

      Caen presuntos narcomenudistas; operaban en Valles y Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      Elementos estatales detuvieron a Marco "N" y a Roberto "N"

      Indigente es detenida tras incendiar un vehículo
      Indigente es detenida tras incendiar un vehículo

      Indigente es detenida tras incendiar un vehículo

      SLP

      Huasteca Hoy

      La sospechosa, con antecedentes y problemas de salud mental, fue puesta a disposición del DIF Municipal

      Video | Captan robo en tienda de música en zona centro
      Video | Captan robo en tienda de música en zona centro

      Video | Captan robo en tienda de música en zona centro

      SLP

      Pulso Online

      Dos sujetos sustrajeron material en formato físico con valor de 10 mil pesos