Aprehenden a sujeto que causó mortal accidente

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La Fiscalía General del Estado logró la ubicación y aseguramiento de Julián "N", quien contaba con un mandamiento judicial vigente por los delitos de homicidio, lesiones y daño en las cosas por culpa.

Derivado de los mecanismos de colaboración entre instituciones de procuración de justicia del país, elementos de la Policía de Investigación establecieron que el señalado se encontraba en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicadas en la colonia Ciudad Gobierno, de aquella entidad.

Los hechos que dieron origen a la averiguación previa correspondiente ocurrieron cuando el ahora detenido presuntamente conducía una camioneta tipo Explorer mientras consumía bebidas alcohólicas, perdiendo el control de la unidad sobre la carretera a Charcas.

Como consecuencia del percance, varias personas resultaron lesionadas y una de las víctimas perdió la vida días después a causa de las lesiones sufridas.

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Con los elementos integrados dentro de la averiguación previa, la representación social obtuvo del Juez de la Causa el mandamiento judicial correspondiente, el cual permanecía pendiente de cumplimentar.

Una vez confirmada su ubicación, agentes investigadores potosinos se trasladaron al estado de Zacatecas para ejecutar la orden respectiva y notificar a Julián "N" sobre la situación jurídica que enfrenta.

Posteriormente, el imputado quedó a disposición de la autoridad que lo requiere, misma que determinará su situación legal conforme a las disposiciones aplicables al sistema tradicional de justicia penal.