Aprehenden a sujetos que levantaron a joven

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, efectuaron la detención de Javier “N” y José “N” por su probable intervención en el delito que la ley señala como desaparición cometida por particulares, en agravio de una persona en la Zona Media.

Los hechos que dieron origen a la orden judicial ocurrieron en agosto del presente año, cuando los imputados irrumpieron en un domicilio del Barrio del Amparo, en Cárdenas, de donde levantaron a la víctima, un joven de identidad reservada, el cual hasta ahora se encuentra en calidad de desaparecido.

En las indagatorias realizadas por los agentes Fiscales, se reunieron datos de prueba que señalan la probable participación de los imputados, por lo que, se judicializó la carpeta de investigación y se presentó ante la autoridad judicial para obtener la orden de aprehensión, la cual fue otorgada.

De este modo, la Policía de Investigación detuvo a Javier “N” y José “N”, a quienes se les notificó el mandato en su contra, así como los derechos constitucionales que les corresponden en esta etapa.

En las próximas horas, la Fiscalía potosina pondrá a los imputados a disposición del Juez de control, quien resolverá su situación jurídica en la audiencia correspondiente.