Camioneta invade banqueta y cajón para discapacitados

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Personas que transitan por la calle Ignacio Comonfort, en la colonia Alamitos, reportaron la presencia recurrente de una camioneta estacionada sobre la banqueta, lo que reduce el espacio peatonal y obliga a quienes caminan por la zona a rodear la unidad.

De acuerdo con el reporte, el vehículo permanece con frecuencia en el sitio, junto a una señalización que aparentemente corresponde a un espacio reservado para personas con discapacidad. Sin embargo, en la unidad no se observa a simple vista algún distintivo, placa o permiso visible que acredite el uso de ese tipo de cajón.

Quienes circulan por la zona señalaron que, pese a que la situación es constante, no se ha observado presencia de la autoridad para verificar el caso, liberar la banqueta o revisar si el espacio reservado cumple con la normatividad correspondiente.

El llamado es a la autoridad municipal para inspeccionar el punto, garantizar el libre tránsito peatonal y revisar el uso adecuado de los espacios destinados a personas con discapacidad.

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