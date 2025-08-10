Aprehenden a tres hampones en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Agentes de la Guardia Civil Estatal, realizaron la detención de tres sujetos que traían droga y poncha llantas, al parecer integrantes de grupos delictivos que operan en la zona.

En Ciudad Valles, en el Fraccionamiento Tecnológico se detuvo a Gilberto N. de 25 años de edad, tras asegurarle dos dosis de la droga sintética conocida como “cristal” y 15 artefactos de fabricación hechiza conocidos como “ponchallantas”.

Por otro lado, en el Eje Federal 70 Ciudad Valles-Rioverde, Francisco N. de 27 años de edad y Oscar N. de 32 años de edad, viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet, Equinox en color gris, modelo, 2013 a quienes se les aseguraron 20 artefactos metálicos conocidos como “poncha llantas”.

Los presuntos quedaron a disposición de la autoridad competente donde se resolverá ah situación legal por los delitos que les resulten.

