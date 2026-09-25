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Aprehenden a un pederasta en La Pila

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a un pederasta en La Pila
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      Carlos "N", un hombre señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad, fue aprehendido recientemente por la Fiscalía General del Estado. El sujeto ahora enfrenta cargos por su probable intervención en el delito de violación agravada en concurso real con violación agravada y violación agravada en grado de tentativa.

      La orden de aprehensión se deriva de una denuncia presentada por la madre de la víctima, relacionada con hechos presuntamente cometidos en agravio de una persona menor de edad en el año 2021, cuando la víctima y su madre convivían con el ahora imputado.

      A partir de la denuncia, personal del Ministerio Público realizó las investigaciones y una vez reunidos los datos de prueba necesarios, los presentó ante la autoridad judicial, quien emitió el mandamiento de aprehensión respectivo.

      En cumplimiento de dicho ordenamiento, agentes de la Policía de Investigación implementaron acciones de búsqueda y vigilancia, que permitieron ubicar y detener a Carlos "N" en calles de la Delegación La Pila, de la capital del estado.

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      El imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, para garantizar su presencia en la audiencia ante la autoridad judicial, donde deberá responder por los hechos que se le señalan.

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