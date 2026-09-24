logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer estaría involucrada en homicidio en El Palmar; fue detenida

Agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a la sospechosa en Soledad

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 12:44 p.m.
A
Lizeth "N"/Foto: FGE

Lizeth "N"/Foto: FGE

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lizeth "N", por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa, en el municipio de Villa de Pozos.

      De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FGESLP, los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en octubre de 2025, en la colonia El Palmar, donde presuntamente se registró una agresión con un arma de fuego en contra de las víctimas.

      Como resultado de lo anterior, una de las personas perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Derivado de las indagatorias y de los datos de prueba recabados, personal del Ministerio Público identificó la probable intervención de Lizeth "N" en los hechos, por lo que solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión respectiva.

      Agentes de la Policía de Investigación (PDI), mediante labores operativas, localizaron a la señalada en calles de la colonia Praderas del Maurel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lizeth "N" fue informada de los derechos que le asisten y quedó a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial y se determine su situación jurídica conforme a derecho.

      LEA TAMBIÉN

      Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

      Los afectados fueron llevados a una clínica del IMSS a recibir atención médica

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      San Luis Potosí suma dos muertes violentas de mujeres en 24 horas
      San Luis Potosí suma dos muertes violentas de mujeres en 24 horas

      San Luis Potosí suma dos muertes violentas de mujeres en 24 horas

      SLP

      El Universal

      Los casos ocurren en San Nicolás Tolentino y San Ciro de Acosta, con investigaciones activas.

      Mujer estaría involucrada en homicidio en El Palmar; fue detenida
      Mujer estaría involucrada en homicidio en El Palmar; fue detenida

      Mujer estaría involucrada en homicidio en El Palmar; fue detenida

      SLP

      Redacción

      Agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a la sospechosa en Soledad

      Capturan a objetivo prioritario con drogas en Abastos
      Capturan a objetivo prioritario con drogas en Abastos

      Capturan a "objetivo prioritario" con drogas en Abastos

      SLP

      Redacción

      Junto con otros tres detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE)

      Fuerte choque en la Tampico-Valles deja dos heridos
      Fuerte choque en la Tampico-Valles deja dos heridos

      Fuerte choque en la Tampico-Valles deja dos heridos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Socorristas y bomberos atendieron a los jóvenes lesionados y controlaron el incendio de una motocicleta