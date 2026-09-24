Mujer estaría involucrada en homicidio en El Palmar; fue detenida

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lizeth "N", por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa, en el municipio de Villa de Pozos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FGESLP, los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en octubre de 2025, en la colonia El Palmar, donde presuntamente se registró una agresión con un arma de fuego en contra de las víctimas.

Como resultado de lo anterior, una de las personas perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Derivado de las indagatorias y de los datos de prueba recabados, personal del Ministerio Público identificó la probable intervención de Lizeth "N" en los hechos, por lo que solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión respectiva.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), mediante labores operativas, localizaron a la señalada en calles de la colonia Praderas del Maurel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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Lizeth "N" fue informada de los derechos que le asisten y quedó a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial y se determine su situación jurídica conforme a derecho.